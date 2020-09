Klardenken in Schwaben

Es ist wieder soweit.

Auch hier geht der

friedliche Widerstand

weiter. Wir geben nicht auf.Denn die

Einschränkungen

unserer

Freiheit

durch die unberechtigten Corona-Schutzmaßnahmen müssen komplett zurückgenommen werden.Denkt dabei an eure Gesundheit.Der MAK-Wert (Maximale Arbeitsplatz Konzentration) für CO2 beträgt 9100mg/m³ Luft, das entspricht etwa 0,1 Prozent an CO2.Unter der Maske, Luftentnahme zur Messung zwischen Nase und Mund, herrscht bei stillstehenden Personen eine Konzentration vonDas heißt eindeutig:-für unsere Grundrechte-für eine freie Impfentscheidung-für die Aufhebung der Corona-MaßnahmenDaher:und zeigt der Obrigkeit, daß die Corona-Maßnahmen ungerechtfertig sind und unsere Freiheitsrechte beschränken.----------Dieses Zitat wird meist verfälscht wiedergegeben, daher im Original.Benjamin Franklin:Those who would give up essential Liberty, to purchase a little temporary Safety, deserve neither Liberty nor Safety.Abraham Lincoln:Viele Menschen lesen täglich die Zeitung und meinen, daß sie immer wissen, was die Politik macht. Doch in Wirklichkeit wissen diese Menschen gar nichts.George Orwell:Je mehr sich eine Gesellschaft von der Wahrheit entfernt, desto mehr wird sie jene hassen, die sie aussprechen.