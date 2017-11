Spannender Roman über Orcas

Jetzt ist er, nach über 3 Jahren Pause, wieder erhältlich.Für Fans der schwarz-weißen Giganten ist das Buch eigentlich ein Muss. Bevor ich damals mit dem Schreiben begann, waren erst einmal neun Monate intensive Recherche angesagt. Ich habe dann viele wahre Geschehnisse als Abenteuer mit einfließen lassen.Wenn es um die Nördlich Residenten Orcas geht, darf natürlich auch die unglaubliche, aber wahre Geschichte des Orcaweibchens Springer nicht fehlen. Für diejenigen, die noch immer Delfinshows besuchen, wird es ein recht ernüchterndes Kapitel geben, denn ich beschreibe den Fang von wilden Tieren aus der Sicht der Familie, die entsetzt und traurig zurückbleibt.Mit dem Roman erfährt man nicht nur viel Wissenswertes über Orcas und andere Meerestiere, sowie die Gegend um Vancouver Island, man taucht auch förmlich in die Welt der Orcas ein.Der Klappentext verrät, warum:Lisa und Peter müssen für die Schule einen Vortrag über das Thema Killerwale vorbereiten. Während draußen ein starkes Gewitter tobt, studieren sie in Lisas Dachzimmer die Unterlagen. Dabei vertiefen sie sich immer mehr in die interessanten Fakten. Ein Blitz zuckt.Hat sich der Orca auf dem Poster gerade bewegt?Peter und Lisa lauschen den Lauten der Schwertwale. Der Ruf geht ihnen durch Mark und Bein."Iiiuuu!"Ein greller Blitz und gleichzeitig ein ohrenbetäubender Donner. Der Strom fällt aus.Plötzlich sehen Peter und Lisa alles mit anderen Augen:Mit den Augen der Orcas!Ausschnitt aus dem Vorwort von Dr. Paul Spong und Helena Symonds vom OrcaLab auf Hanson Island:"Selbst für diejenigen, die die Natur lieben, scheint es noch zu häufig eine Barriere zu geben, die uns daran hindert, die wilden Wesen der Natur vollkommen zu verstehen. Nur in unserer Fantasie können wir auf die andere Seite reisen.Durch ihre bezaubernde Geschichte 'Mit den Augen der Orcas' gibt uns Doris Thomas die seltene Gelegenheit, eine Zeit lang die Welt der Orcas zu erleben."In Kürze ist auch das E-Book verfügbar und eine Version in Englisch. bei BoD oder amazon oder Osiander uvm.