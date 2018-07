SAMSTAG 21.Juli

20.00 Uhr - GALERIE KUK44





WERNER GERL

MORD IM PARADIES



Als "Geschichten aus dem bayerischen Kriminalstadl" bezeichnet

Werner Gerl seine witzigen bayerischen Kurzkrimis, die er mit viel

Wortwitz, spritzigen bis deftigen Dialogen und reichlich Situations-

komik ausstattet und die bei seinen Lesungen für sensationell gute

Unterhaltung sorgen.

Derzeit arbeitet Gerl, ein gebürtiger Hallertauer, an einem neuen

Band mit witzigen bayerischen Kurzkrimis. Inspiriert von den Para-

diesspielen heißt eine Geschichte "MORD IM PARADIES". Sie spielt in

und um Pfaffenhofen, sodass eine Blutspur die Kreisstadt durch

zieht. Die Geschichte wird im Rahmen des Kulturfestivals mit einer

kabarettistischen Lesung uraufgeführt. Werner Gerl studierte Ger-

manistik und Geschichte in Regensburg und lebt mit seiner Frau

als Lehrer, Autor und Kabarettist in München. Als Kabarettist hat er

über 500 Auftritte im ganzen deutschsprachigen Raum absolviert

und diverse Kabarettpreise wie den Stockstädter Römerheim er-

halten.