Heike Habl ANDERS

Die Künstlerin ist am 25.10.2020 selbst in der Galerie anwesend.



Das gleiche Motiv immer wieder: Heike Habl arbeitet mit einigen wenigen Motiven, die sie immer wieder in neuen Kontext setzt. Immer wieder neu entwickelte Farbkombinationen, aber auch Farbreduzierungen, neue Formate und letztlich auch die immer wieder neue Art der Präsentation lassen die Motive immer wieder anders auf den Betrachter wirken.



Während der Dauer der Ausstellung können kleine Veränderungen das Gesamtbild anders erscheinen lassen und dadurch immer wieder andere Möglichkeiten der Gestaltung aufzeigen. Der Verlauf dieser Änderungen wird dokumentiert und kann auf hablkonkret.blogspot.com verfolgt werden.



Die Nähe zur Konkreten Kunst, die sich dem Betrachter durchaus aufdrängt, ist nicht das eigentliche Ziel Habls, sondern hat sich aus ihrem eigenen Arbeitsprozess heraus ergeben.



Heike Habl lebt und arbeitet in Pfaffenhofen. Ihre Arbeiten und Installationen waren bereits in Pfaffenhofen, Scheyern, Ingolstadt und Regensburg zu sehen.