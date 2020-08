Pfaffenhofen an der Roth : Rathausplatz |

Corona Impfung



Ist das die Erlösung?

Welche Risiken verbergen sich dabei? Was sind die Interessen von Politik und gesundheitsindustrie? Was sagen Ärzte und Heilpraktiker?

Was bringen die öffentlich Rechtlichen, was die Zeitungen?



Interessante FAKTEN erfahren Sie auf dieser Veranstaltung.



Abraham Lincoln:

Viele Menschen lesen täglich die Zeitung und meinen, daß sie immer wissen, was die Politik macht. Doch in Wirklichkeit wissen diese Menschen gar nichts.