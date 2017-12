SIGGI SCHWARZ & Friends feat. ANDREAS KÜMMERT

( exklusives Clubkonzert ) am 3.3.2018 hier https://fiddlersgreenpub.de/ Nach dem großen Erfolg Ihrer gemeinsamen Konzerte und der Veröffentlichung des Albums „Heart & Soul“ im vergangenen Jahr, gehen Siggi Schwarz und Andreas Kümmert im Frühjahr 2018 wieder gemeinsam auf Tour!Andreas Kümmert, der als die beste deutsche Blues & Soul Stimme gehandelt wird, war 2013 der Gewinner von „The Voice of Germany“, wurde beim Echo 2016 in der Kategorie „ Newcomer National“ nominiert und erhielt 2017 für sein Album „Here I am“ Goldstatus. Ausnahme Sänger Andreas Kümmert verzaubert den Zuhörer mit seiner ergreifenden Stimme und entführt Ihn in eine eigene Welt.Siggi Schwarz rockte mit seiner Gitarre schon in den 70er Jahren. Feeling und Virtuosität waren damals schon sein Markenzeichen. Heute darf er sich zu den europäischen Spitzengitarristen zählen, steht mit seinem musikalischen Gesamtwerk beim Branchenriesen „Sony“ unter Vertrag, produziert u.a. den Gitarrenhero Michael Schenker (früher „Scorpions“ und „Ufo“), ex Manfred Mann’s Earthband Sänger Chris Thompson und „The Voice of Germany“ Gewinner Andreas Kümmert, stand mit Kollegen wie Billy Gibbons („ZZ Top“), Steve Lukather („Toto“) oder Carlos Santana auf der Bühne!Zusammen mit Ihrer erstklassigen Band, werden Schwarz & Kümmert Ihre faszinierenden Interpretationen der Evergreens wie „When a man loves a woman“, „ Rocket Man “ oder „Whiter shade of pale“ spielen. Auch Rock-Klassiker, wie die Joe Cocker Version von „ With a little help from my friends, das für Kümmert wie auf den Leib geschrieben ist, sowie Kümmert Kompositionen, wie „Simple Man“ werden zu hören sein. Siggi Schwarz übernimmt zusammen mit seinen Friends einen Teil des Programms, wobei er hier bekannte Songs der Rockgeschichte authentisch, kraftvoll und auf einmalige Art und Weise interpretieren wird.Kümmert & Schwarz versprechen einen Abend voller grandioser Momente, musikalischer Highlights und Gänsehaut - Feeling mit Heart & Soul!Fiddler’s Green Irish PubJens HaggVolkertshofener Straße 789284 Pfaffenhofen an der RothTelefon: 07302 – 9200697oder direkt bei :Im Bruehl 1789520 HeidenheimTel. +49 (0) 73 21 / 6 38 38Fax +49 (0) 73 21 / 96 16 38