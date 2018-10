Ron Evans & Harley , More Than Blues& Rock

Ron Evans & HarleyBlues, Rock, Funk, Reggae, Jazz und eine Prise Country sind die Zutaten des Ron-Evans-Sounds. Der geneigte Musikliebhaber mag sich fragen, ob dies zusammen passt. Die Antwort liefert Evans, sobald er die Bühne betritt: Ja, es passt! Als Sohn einer Deutschen und eines Engländers erfindet er als Sänger und Gitarrist, der auch als Songwriter und Produzent in Erscheinung tritt, einen vielseitigen Genre-Mix, wenn nicht gar einen neuen, eigenen Musik-Stil.VIDEOS : https://youtu.be/axlGWtoZRM4 Ron Evans : www.ronevansgroup.com Nominierung ́ ́Big Blues Awards ́ ́ (Contemporary) Germany 2015Ron Evans ist eigentlich Brite. Immerhin verbrachte er seine ersten Lebensjahre in Cambridge. Dann war er Zeit lang Australier mit Wohnort Melbourne und nun lebt, arbeitet und musiziert er in Starnberg am gleichnamigen See, ein paar Kilometer südlich von München. Wäre er in England geblieben, anstatt aufgrund der beruflich bedingten Weltenbummelei seines Vaters mit der Familie zwischen den Kontinenten zu pendeln, wäre er vielleicht eine der führenden Gestalten des britischen Bluesbooms geworden. (BluesNews)Blues, Rock, Funk, Reggae und Jazz mit einer Spur Country sind die Zutaten des Ron Evans- Sounds. Der geneigte Musikliebhaber mag sich da fragen, ob das denn zusammen passt? Die Antwort liefert Evans, sobald er die Bühne betritt: Ja, es passt! Man könnte sogar meinen, der Sohn einer Deutschen und eines Engländer erfindet gar einen neuen Musikstil.Ebenso vielseitig wie sein Genre-Mix, sind auch die Tätigkeitsfelder von Multitalent Ron Evans: Er ist Gitarrist, Produzent, Songschreiber, Sänger und Weltenbummler. (Kult Bahnhof)Rodney HarleyIn England geboren, wuchs aber in Schottland auf. Rodney kam in den frühen Sechzigern nach Deutschland mit Tommy & The Delmonts, die dann in ganz Deutschland auf dem Star Club Circuit spielten. Danach spielte Rodney bei Didi und his ABC Boys, eine sehr beliebte deutsche Gruppe aus Berlin, bekannt für ihre Aufnahmen in Deutsch von Beatles Songs. Sie spielten in ganz Europa, von Norwegen und Deutschland bis Italien und Spanien sowie auf allen US-Stützpunkten. Ein Highlight war ihre Rolle als Vorgruppe der Rolling Stones auf deren Deutschland- und Österreich-Tour von 1967. Rodney spielte in Deutschland mit verschiedenen Bands, wie The Renegades, Rocking Mona, Delano, The William Powell Soul Band, Albert C. Humphrey, The Unknown Stuntmen und seit 2010 mit seinem alten Freund Ron Evans zusammen. www.stuntmen.de VERANSTALTUNGSLINK 12,00€ AKVERANSTALTUNGSORT :Fiddler’s Green Irish PubVolkertshofener Straße 789284 Pfaffenhofen an der RothTelefon: 07302 – 9200697E-Mail: info@fiddlersgreenpub.de Fotonachweis : Rob Cayle