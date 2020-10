PHILIP BÖLTER / ORGANIC FOLK& BLUES / Live @Fiddlers Green Irish Pub

!!!wie gewohnt über das https://fiddlersgreenpub.de/kontakt/tischreservierung/ auf unserer Homepage oder telefonisch unter 07302/9200697 !!!!Organic Folk & BluesBölter beweist, dass handgemachte Musik existiert ohne alten Sound imitieren zu müssen. Americana, Folk & Blues sind die Genres, die Bölter für seinen Sound erweitert und ausbaut.Der ist voller Druck, differenziert, anspruchsvoll und energetisch.Der 31-Jährige ist mehr als nur ein Singer/Songwriter, ein Gitarrenvirtuose und ein hervorragender Live-Künstler, der jährlich bis zu 100 Konzerte spielt.In Sachen New Folk, Rock & Blues gilt er als einer der originellsten Gitarristen seiner Generation.hten, berührt, nimmt mit auf die Reise.Beginn: 14:00 Uhr - Eintritt: 12 EuroPhotonachweis : FH Productions , Florian HolleyEs sind harte Zeiten für Kunstschaffende, Musiker insbesondere, und auch für alle Freunde der gepflegten Live-Musik.Deshalb haben wir ein neues Konzept entwickelt:P-TOWN UNPLUGGEDVon Oktober bis Januar erwarten Euch dabei immer sonntags von 14 bis 17 Uhr Akustik-Gigs ausgesuchter Bands und Solisten. Das Konzert-Erlebnis wird jeweils im Hauptraum vor bis zu 35 Leuten - selbstredend unter Wahrung der Abstandsregeln und guter Belüftung - stattfinden. Zum halben Eintrittspreis können 30-50 Gäste in den Nebenräumen das Konzert über Bildschirm und Leinwand mitverfolgen.Denn Live-Musik muss lebendig bleiben! Nicht zuletzt deshalb gehen die Eintrittsgelder wie immer zu 100% an die Künstler.