Andrew Lauer – The Second Journey

Freitag, den 18. Oktober live @ Fiddler´s Green Pub , Pfaffenhofen a. d. Roth



20:00 Uhr / Eintritt 15,00 € AK

Es ist kaum zu glauben, dass sich Andrew erst innerhalb der letzten 13 Jahre zu einem der besten Bassisten & Sänger der Welt hinauf katapultiert hat. Zahlreiche Messseauftritte, Workshops, Liveshows und Bass-Camps gehören zum Alltag des Musikers, nicht zuletzt auch die Tour mit den „Best of Black Gospel“. Sein großes Talent beweist der gebürtige Kalifornier nicht nur live auf der Bühne, sondern auch im Studio. Als Produzent und Komponist unter dem Label ATBL-Music macht er sich einen Namen und darf bereits auf Zusammenarbeiten mit diversen internationalen Künstlern zurückblicken. Ein Meilenstein in der Welt des „Bulletgroove“ ist nun sein neues Album: Andrew Lauer’s „The 2nd Journey“ führt uns in neue Spektren musikalischer Einzigartigkeit und lässt eine Entwicklung erahnen, wie sie größer nicht sein kann. Kraftvolle Riffs treffen auf feinfühlige, teils melancholische Melodien, mit denen tiefgründige Ebenen menschlicher Gedanken ergründet werden. Ein Andrew Lauer, der auch gesanglich neue Höhen erklimmt und sich in souligen Tiefen ebenso Zuhause fühlt, wie in Variationen moderner Popsounds. Ein besonderes Highlight setzt er durch Hip-Hop-Elemente, die mit dem rhythmischen Stil seines Bulletgrooves perfekt harmonieren. Passion trifft auf Power – ene unvergleichbare Show erwartet Euch!FB : https://www.facebook.com/andrewthebulletlauer/ Volkertshofener Straße 789284 Pfaffenhofen an der RothTelefon: 07302 – 9200697E-Mail: info@fiddlersgreenpub.deFotonachweis : Zur Verfügung gestellt d. Andrew atbl Music Lauer (freies Pressefoto)