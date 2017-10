Fernmeldeturm und Kloster Petersberg.

Petersberg : Kloster Petersberg | b]Aus welchen Richtungen man sich dem Petersberg auch nähert, es sind einfach nicht zu übersehen:Dutzende Male bin ich in den letzten 40 Jahren daran vorbei gefahren. Aber erst die beiden Artikel von Yvonne Rollert und Lothar Wobst gaben den Anstoß, das Kloster einmal persönlich zu inspizieren.Weil mich seit acht Tagen mich ein furchtbarer Gichtanfall plagt, fuhr ich mit dem Auto bis zu dem Kloster hoch und habe es nicht bereut. Auch das wird ein Objekt in meiner näheren Umgebung, was ich künftig unter Beobachtung behalten werde.

Die Stiftskirche St. Peter und das Kloster Petersberg bei Halle/Saale

erhebt sich auf einer das umgebende Flachland weit überragenden Porphyrkuppe, ursprünglich Lauterberg, seit dem 14. Jahrhundert nach dem Stiftspatron Petersberg genannt. Mit seiner Höhe von 250 m ü. N.N. ist der weithin sichtbare Petersberg die vierthöchste Erhebung zwischen Harz und Ural.Das auf dem Berggipfel gelegenewurde 1124 durch Graf Dedo IV. von Wettin und Markgraf Konrad von Meißen gegründet, nach der Säkularisierung 1538/40 sächsisches Amt, seit 1698 in brandenburgischem Besitz.Die Stiftskirche St. Petrus, eine dreischiffige kreuzförmige Basilika mit großem mehr-teiligem Sanktuarium und mächtigem West-Querturm, wurde zwischen 1142 und 1151 geweiht. Durch Brand 1565 weitgehend zerstört stand die Kirche über Jahrhunderte als Ruine. 1853-57 erfolgte ein weitgehend originalgetreuer Wiederaufbau.Die Stiftskirche auf dem Petersberg gehört heute zur Landeskirche der EKM (Evangelische Kirche in Mitteldeutschland).. Das ehemalige Pfarrhaus wurde mit erheblichem Aufwand und tatkräftiger Mithilfe der Christus-Brüder renoviert und zum KLOSTER PETERSBERG umfunktioniert.Quelle: Der Petersberg bei Halle/Saale und die Stiftskirche St. Peter Die Stiftskirche ist täglich für jedermann geöffnet und die Teilnahme an den Gebetszeiten der Communität möglich.Diese Termine erwarten Sie demnächst auf dem Petersberg:Biblische Besinnung, Stille, Betrachtendes Gebet, Einzelgespräche.Leitung: Br. Markus Wächter, Sr. Constanze GüntherDas Gebet, das die Welt umspanntBiblische Impulse, Stille, Einzelgespräche, persönliche Segnung.Leitung: Br. Markus WächterQuelle: aktuelle Termine: Diese ganzen Fakten waren mir bislang unbekannt. Daran könnte es wohl auch liegen, dass ich noch nie auf dem Petersberg war.Ich fand die ganze Südseite der Stiftskirche eingerüstet vor und konnte auf einem großen Plakat lesen, dassbei derläuft:„Dachkonstruktion von Chor/Empore Süd, Portaltüren Nord/Süd und Wände/Holzdecke des Querhauses“Nun werde ich garantiert den weiteren Verlauf der Sanierungsarbeiten regelmäßig verfolgen.