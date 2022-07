Kinderkleidermarkt Untermühlhausen

Penzing : Pfarrstadl |

Kinderkleidermarkt im Herbst

am Fr, 14.10.2022

17:30 Uhr – 19:00 Uhr (für Schwangere ab 16:30 Uhr)



im Pfarrstadl mit Kuchenverkauf

(Untermühlhausen, Johann-Baudrexl-Weg – hinter der Kirche)

Kleiderannahme: Do, 13.10.2022 von 15:00 - 17:30 Uhr Bitte nur gut erhaltene, saubere, modische und der Jahreszeit angepasste Bekleidung für Babys und Kinder abgeben (max. 2 Paar saubere! Schuhe); Fahrräder, Autositze, Kinderwagen und -betten, Babyausstattung, Spielzeug, Bücher, CD, DVD, etc. (keine Stofftiere)

Kleiderrückgabe: Sa, 15.10.2022 von 14:30 – 15:30 Uhr Unkostenbeitrag: 15% des Verkaufserlöses

Begrenzung pro Verkäufernummer 40 Teile (inkl. aller Teile u Spielzeug) – Listen bitte vollständig vorlegen.



Die aktuellen Hygienevorschriften werden eingehalten.

Kundennummern: bei Fr. Drexl 08191 8649 od. Fr. Schaur 08191 8413 am Do, 06.10. von 19:00 – 20:00 Uhr oder per E-Mail vom 19.09. – 30.09.2022 unter SportfreundeUMH@gmx.de

- hier gibt es auch zusätzliche Informationen sowie Etiketten- und Listen-Vorlagen.