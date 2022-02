Cubaboarische Tradicional: Eine Reise nach Kuba – Live-Konzert

Kommen Sie mit auf diese herrliche und unvergessliche musikalische Reise. Die Sing- und Spielfreude der Musiker, der stimmige fließende Wechsel zwischen den Rhythmen und zahlreichen Instrumenten auf der Bühne ist einfach mitreißend. Dieser Abend lädt ein zum Träumen, Lachen und Tanzen.

Fünf Musiker, Freunde und Mitbegründer der bekannten Kultband „Die Cubaboarischen“ machen nach deren Auflösung in neuer Besetzung als „Cubaboarische Tradicional“ weiter. Musikalisch in beiden Kulturen zu Hause, bringen die Weltmusiker Andreas Meixner, Michael Mayer, Hans Förg, Sepp Rottmayr und Markus Wallner auf einzigartige und bewährte Weise Rhythmus und Lebensfreude pur auf die Bühne. Sänger Hans Leiter und Omar Belmonte, Latin-Percussionist der Spitzenklasse, komplettieren die einzigartige Musikgruppe.Gekonnt vereinen die sieben Männer die traditionsreichen alpenländischen und kubanisch-lateinamerikanischen Klangwelten auf wunderbare Art. Tuba und Tres cubano, Che Guevara und Jennerwein, Karibik und Tegernsee, Boarischer und Cha Cha Cha, Landler und Son. Dazu der kräftige Hauch von Rum, Zigarren und Lederhosen.+++ Tickets von den ursprünglichen Terminen behalten ihre Gültigkeit. +++Das Konzert findet unter den am Veranstaltungstag gesetzlich vorgeschriebenen Rahmenbedingungen statt.Tickets: ab 31,80 EUR im Kultur-Ticketshop www.kultur-ticketshop.de/cubaboarische_penzberg2020Veranstalter: Thomas BreitenfellnerInfos: http://www.kultur-ticketshop.de Telefonnummer: 08142-554466