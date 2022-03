Kabarettabend "Sturmfreie Bude"

Peiting : Zechnschenke |

Lacht doch mal wieder!

Alexandra Stiglmeier verpackt gerne alltägliches in humorvolles Kabarett und schlüpft dabei in die verschiedensten Figuren.

Da ist die Rauschle, die sich ihren Mann schön trinkt, die Bogdana, die den Ihrigen am liebsten im Wertstoffhof abstellen würde, und auch die Leni aus dem Allgäu hat die urigsten Ideen, wie man sich das Leben mit dem Mann, "allein Zuhause" gestallten könnte.



Die aus Peiting stammende Kabarettistin, Autorin und Theaterspielerin nimmt ihr Publikum mit auf eine Reise in die Urzeit. Erzählt aus ihrer eigenen Kindheit, als sich Nachrichten noch analog über die Dorfratschen verbreitet haben und es die Technik von heute noch gar nicht gab. Damals war doch alles noch ganz anders, oder?



Ein kurzweiliger abwechslungsreicher Abend mit viel Witz und Humor.

Da bleibt mit Sicherheit kein Auge trocken.



Die Hälfte der Einnahmen kommen der Ukraine-Hilfe zu Gute.

Karten zu 12,- unter: 0151/65522824