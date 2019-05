Mitgliederversammlung des surf-club-Peine 2019

Peine : Handorfer Surfteich an der Straße von Peine nach Bülten | 

Die Mitgliederversammlung des surf club Peine war 2019 mit 48 Mitgliedern sehr gut besucht.

In unserem schönen Clubhaus am Handorfer Surfteich wurde zunächst gut 2 Std. „ hart die Tagesordnung abgearbeitet“, danach ging es zum gemütlichen Teil über. 1. Vorsitzender Thomas Meyer leitete die Sitzung. Bei einem kalten und zum Teil auch warmen Buffet, erfrischenden Getränken sowie Gesprächen über dies und das ließen wir den Abend in Erwartung einer guten Saison 2019 ausklingen! Im Folgenden die Einzelheiten:

Der 1. Vorsitzende, Thomas Meyer, begrüßt die anwesenden Mitglieder und eröffnet die Mitgliederversammlung um 17:15 Uhr. Die Mitglieder haben satzungsgemäß eine Einladung erhalten. Die Versammlung ist beschlussfähig. Zur Feststellung der Anwesenheit wird eine Anwesenheitsliste geführt. Es sind 48 Personen anwesend.Es sind keine Anträge zur Mitgliederversammlung eingegangen.Die Tagesordnung musste nicht angepasst werden.Holger berichtet über das Neujahrsfrühschoppen, bei dem die ersten Buchungen für Fehmarn erfolgten. Zudem berichtet er über das Schnuppersurfen, das 2018 sehr gut besucht wurde. Hierbei wird deutlich wie viel organisatorischer Aufwand für eine solche Veranstaltung notwendig ist. Im August fand ein Grillen nach dem Freitagstraining satt mit reger Beteiligung. Beim Vorstandssurfen wurde auf dem Wilk das neue Dach aufgebaut. Das Fackelschwimmen ebenso gut besucht wie die übrigen Veranstaltungen. Holger zeigt einige Bilder dazu und schloss eine positive Bilanz. Weiteres ist im Vereinsinfo 2018/2019 nachzulesen. Zudem macht Holger nochmals auf unsere T-Shirts und Fahnen mit dem Vereinsaufdruck aufmerksam. Als nächste Veranstaltungen steht das Neoprenflicken an, bei dem jeder, der Interesse hat gerne vorbeischauen kann. Zudem veranstaltet die Jugend bald wieder ihre Theorie-Einheit, wobei neben den Regeln auch Knoten erklärt werden. KidsWindsurfen Fehmarn Holger Raudßus Auch 2018 war Kids Fehmarn ein voller Erfolg.Celina berichtet über die Theorieveranstaltung und das Freitagstraining, welches 2018 sehr gut besucht war. Neben ihren Surf-Fähigkeiten konnten die Jugendliche das Aufbauen und ihre Materialkunde schulen. Auch ein gemeinsames Grillen nach dem Training mit anschließender Übernachtung der Jugendlichen fand statt. Nachzulesen ist alles im Vereinsinfo 2018/2019. Während der Winterpause fanden ein Ausflug ins SuperFly nach Hannover, ein Ausflug zur Laser Tag, zum Kart fahren und die jährliche Weihnachtsfeier statt.Holger berichtet über unsere Plätze auf dem Campingplatz Wulfener Hals und deren Organisation in 2018. Nachzulesen ist alles im Vereinsinfo 2019/2020. Nach dem Frühjahrsputz in den Wohnwägen wurden u. a. die Arbeitsplatte erneuert und einige Reparaturen im Knaus vorgenommen. Zudem gibt es neue Lattenroste in beiden Wohnwägen und das neue Überdach wurde installiert. Nachdem 2018 teilweise kaum bzw. gar kein Wasser im See war, gab es im Januar 2019 eine starke Sturmflut. Insgesamt waren die Plätze 2018 mit 200 Buchungstagen für die Stellplätze und mit 182 für die Wohnwägen gut ausgelastet. Für 2019 finden sich auf der Website die neuen Preise ab Sommer 2019. Ein anonymisierter Belegungsplan ist auf der Website bereitgestellt. Außerdem sind auf den Campingplatz noch die Kurabgabe, die Poolpauschale und ggf. eine Abgabe für den Hund oder das zweite Auto zu entrichten. Zudem wird darum gebeten, zwischen die Wohnwagen möglichst keine Autos zu stellen, damit sich der Boden nicht weiter verdichtet.Maui berichtet über die drei Arbeitseinsätze, die im vergangenen Jahr unter reger Beteiligung stattgefunden haben. Folgende Dinge wurden in 2018 erledigt: Gelände: – Im Frühjahr 2018 wurden am Südwestufer Sturmschäden beseitigt. Dazu mussten einige Bäume gefällt werden. – Der Strand wurde entkrautet und entmüllt. Angeschwemmte Weidenzweige haben sich schon fest verwurzelt gehabt. – Die Büsche zur Straße wurden über die gesamte Front auf Bauchhöhe gestutzt, um einen freien Blick auf unser Clubhaus zu gewähren. – Auch die Büsche am Surfeinstieg und an der Parkplatzeinfahrt wurden gestutzt. – Das Volleyballfeld wurde gesäubert. – Der gesamte Parkplatz wurde geebnet, sodass die Reifenspuren wieder verschwanden. – Es wurde Müll gesammelt, insbesondere vor und an der Schranke. – Im Herbst wurden die Schilder repariert bzw. zum Teil erneuert. – Die Schranke musste geschweißt werden. – Die Abwasserpumpe hinter unserem Gebäude wurde repariert. – Den ganzen Sommer über hat insbesondere Olaf das Jakobskreuzkraut bekämpft. Die Pflanzen wurden von Maui verbrannt, sodass das Kraut sich nicht weiterverbreiten kann. – Im Februar wurden die Büsche am Wirtschaftsweg an der Kreisstraße soweit gekappt, dass der Bauer auch mit Großgerät (Rübenroder etc.) den Weg wieder befahren kann. – Auch in diesem Frühjahr mussten diverse Sturmschäden beseitigt werden. Clubhaus: – Im Clubhaus wurden neue Lautsprecher montiert, sodass die Verstärkeranlage auf dem Tresen wieder benutzt werden kann. – Das Regenwasserrohr wurde instandgesetzt. – Das Clubhaus wurde von innen und außen gründlich gereinigt.– Es wurde noch einmal auf die ToDo-Liste im Internet hingewiesen. Diese kann genutzt werden um nach Absprache mit dem Vorstand (Olaf, Maui, Holger, Thomas) auch Arbeitsstunden außerhalb der Arbeitseinsätze abzuleisten. Kosten für etwaiges Material werden gegen Quittung erstattet.Alexander berichtet über die Veröffentlichung in der örtlichen Presse und auf der Internetplattform „MyHeimat sowie über ein Interview im Radio Okerwelle.Folgende Berichte wurden von Alexander geschrieben: − Ein Bericht über die Mitgliederversammlung 2018 erschien in der PAZ, der BSZ und auf „MyHeimat“ − Eine Ankündigung für das Schnuppersurfen erfolgte in Hallo Peine, der PAZ und auf „MyHeimat“ − Über das Schnuppersurfen erschien im Nachgang in der PAZ und in der BSZ ein Artikel − Auf „MyHeimat“ veröffentlichte Alexander Einträge über sein persönliches Surfjahr und eine Ankündigung fürs Schnuppersurfen − Über das KidsWindsurfen 2018 erschien leider kein Artikel − 2018 führte Alexander ein Interview mit Radio Okerwelle in der Sendung „Halbzeit“Alexander berichtet anhand einer Präsentation über die Mitgliederentwicklung, den Mitgliederstand, die Einnahmen-/Ausgabenentwicklung Fehmarn, die Entwicklung der Pacht und Nebenkosten unserer Plätze auf dem Campingplatz Wulfener Hals, die Einnahmen-/Ausgabenentwicklung der Clubhausnutzung. Erfreulich ist, dass die Clubhausnutzung 2018 mit einer positiven Bilanz abschließt.Alexander stellt den Kassenbericht im Detail vor. Es wurde Einnahmen und Ausgaben gegenübergestellt. Die einzelnen Haushaltstitel der Einnahmen und Ausgaben wurden erläutert. Der Kassenbericht ist beigefügt. Details sind diesem zu entnehmen. Darüber hinaus wurde ein Plan-Ist-Vergleich verteilt, in dem der Haushaltsentwurf 2018 dem Ist 2018 aus dem Kassenbericht gegenübergestellt wird. Es wurden in 2018 ca. 7.000 € mehr eingenommen als geplant, dafür aber auch ca. 1.700 € mehr ausgegebenJürgen Dorner-Müller und Reiner Kaste haben am 19.03.2019 die Kasse geprüft und festgestellt, dass die Belege vollständig sind und die Kasse ordnungsgemäß und nachvollziehbar geführt wurde.Jürgen Dorner-Müller beantragt die Entlastung des Vorstandes. Der Vorstand wird mit sechs Enthaltungen entlastet.Der 2. Vorsitzende Sönke Leißner stellt die zu wählenden Positionen vor, leitet die Wahl und bedankt sich für die erbrachten Tätigkeiten des derzeitigen Vorstandes.1. Vorsitzender Thomas Meyer wurde mit einer Enthaltung wiedergewählt.Kassenwart Astrid Lohmeyer wurde mit einer Enthaltung gewählt.Beisitzer: Alexander Gley, Dirk Krumpholz, Holger Raudßus, Matthias Stoll, Alexander Treptau und Torsten Kuhnert wurden mit vier Enthaltungen gewählt.Kassenprüfer: Jürgen Dorner-Müller und Daniel Goebel werden mit einer Enthaltung gewählt.Thomas Meyer stellt den Entwurf des Haushalts 2019 vor. Nachdem die einzelnen Positionen erläutert worden sind, wird der Etatvorschlag zur Diskussion gestellt. Der Vorschlag des Vorstandes zum Etat 2019 wurde nach Diskussion u. a. über die Beiträge für die Sportbünde einstimmig angenommen. Details sind dem Etat 2019 19-02-2019 zu entnehmen.29. März 2019, ab 17 Uhr Freitagstreff der Jugendlichen Materialpflege: Reparatur von Neopren-Anzügen und schuhen. Bringt eure kaputten Anzüge zum Flicken mit.26. April 2019, ab 17 Uhr Freitagstreff der Jugendlichen Theorie - Gefahrenstellen – Tipps und Tricks Pflichtveranstaltung für alle, die im Sommer am Freitagstraining teilnehmen wollen.28. April 2019, ab 14 Uhr Antauchen der Ulendiver (ggf. auf Taucher achten)10. Mai 2019, 16 Uhr Beginn Freitagstraining, danach jeden Freitag23. Juni 2019, ab 11 Uhr Schnuppersurfen / Ansurfen diesmal zusammen mit den Ulendiver als "Wassersporttag"10. – 14. August 2019 KidsWindsurfen auf Fehmarn16. – 19. August 2019 Frauensurfen auf Fehmarn (Bei Jutta Waßmann unter 05171/3311 melden)17. – 18. August 2019 Tauchbiwak der Ulendiver Taucher haben Vorrang.15. September 2019, Clubweekend, Saisonabschluss ab 11 Uhr20. – 22. September 2019 Vorstandssurfen auf Fehmarn13. Oktober 2019, Abtauchen der Ulendiver ab 14 Uhr07. Dezember 2019 Fackelschwimmen mit NeptunDie WhatsApp-Gruppe „SCP Kleinanzeigen surfen“ soll nur nach als Ausgangspunkt für Verhandlungen genommen werden. Die Abstimmung zwischen Käufer und Verkäufer soll privat erfolgen.Jetzt konnte der gemütliche Teil der Mitgliederversammlung, auf den sich alle gefreut hatten, beginnen!Auf eine gute Saison 2019 und hang loose,Alexander Gley-PE 1111-