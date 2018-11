Martinas Naturblick - November 2018 Libellen

Die Libellen dürfen sich noch mal sonnen.Die eine Libelle hat sich eine Fliege geschnappt, und frisst sie langsam auf.Ja so ist das wenn Libellen Hunger haben.Die Aufnahmen habe ich in Bülten gemacht,der See wird Auflandeteich genannt.Ich bin einmal ganz rum gegangen.Aber leider bin ich irgendwie vom Weg abgekommen...Aber es gibt ja noch nette Autofahrer die einen mitnehmen...Liebe Grüße Eure Martina