Ich sehe den Stern,

der Stern sieht mich;

einst stand er überm Haus

jetzt leuchtet er innerlich











In mir ist es so tröstlich, versöhnlich - bin so getragen - so weihnachtlich.









Ich wünsche Euch eine besinnlich, geborgene Zeit, in der Ihr, wie ein Stern, leuchten und die Welt ein bischen heller machen könnt. So verliert das Christfest nicht seinen eigentlichen Sinn.