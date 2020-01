„HISTOURI-PEINE“ bietet Peiner Regionalgeschichte als neues Gruppen-Erlebnis.

Die 4 Ausflugsangebote für 90-Minuten-Führungen von Gruppen bis max. 25 Personen kosten je 60 € pauschal und lauten:

1. Germanen im Peiner Land – Die eisenzeitlichen Funde am Stederdorfer Trentelmoor.2. Sühnestein und Motte – Mittelalter in Wipshausen. (Auf Wunsch anschließend Kaffee & Kuchen im Pflanzen-Eck Wense möglich).3. Archäologischer Stadtrundgang in Peine.4. Geo-historische Exkursion im Gadenstedter Steinbruch Bolzberg. (Auch für Kinder-Gruppen ab 8 Jahren geeignet).

Buchungen tagsüber möglich unter: 0172 4143503