Germanen-Siedlungen bei Stederdorf - „HISTOURI-PEINE“ bietet Samstag 1. Juni Führung am Trentelmoor an.

Peines erste „Hochöfen“ brannten am Trentelmoor

„Unsere Vorfahren betrieben ferner Ackerbau und Viehzucht und gewannen schon vor rund 2500 Jahren in sogenannten Rennöfen Eisen aus Erz, welches nachweislich in Adenstedt und Lengede abgebaut wurde“, so Koch.Er hat mit HISTOURI-PEINE eine Institution begründet, die Gruppierungen aller Art in persönlichen Führungen unterschiedliche historische Stätten der Region erschließt. Erstmals bietet der selbständige Touristenführer am Samstag dem 1. Juni nun auch eine geführte Exkursion von etwa 90 Minuten zu den aufgelassenen Germanen-Siedlungen bei Stederdorf an.

Treffpunkt am Samstag ist um 14 Uhr der Schlagbaum der Kiesgrube am Trentelmoor. Da die Teilnehmerzahl auf 25 Personen beschränkt ist, ist eine kurze telefonische Anmeldung unter 0172 4143503 erforderlich. Der Teilnehmerbeitrag beträgt 5 €. Anfahrt und Verpflegung sind selbst zu organisieren; festes Schuhwerk und der Witterung angepasste Kleidung werden empfohlen.