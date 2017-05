Fotoausstellung des renommierten Natur- und Landschaftsfotografen

Thomas Freiberg in der Lessing-Loge Peine vom 20.05.2017 bis zum 10.06.2017.



TELEFONISCHE VORANMELDUNG UNTER: 0172-3112689.



"ZWEITE VERNISSAGE DES KÜNSTLERS THOMAS FREIBERG

Die Eröffnung der Kunstausstellung wird am 20.05.2017 feierlich im Rahmen der 111-ten Jubiläumsfeier der Lessing-Loge zu Peine erfolgen. Die Ausstellung wird planmäßig bis zum 10.06.2017 durchgeführt werden. Aufgrund des Denkmalschutzstatus des Gebäudes können Führungen nach telefonischer Terminvereinbarung unter 0172-3112689 durchgeführt werden. Gezeigt werden zehn Werke aus dem Korpus "Makrofotografien", die bereits ihre Verwendung innerhalb der Firma Microsoft® gefunden haben, die diese seit 2014 im Betriebssystem Windows 10 integriert hat. Außerdem erfolgt eine Vorstellung des gleichnamigen Kalenders "Schmetterlinge in Deutschland" des Autors Thomas Freiberg.

Freuen sie sich jetzt schon, denn sie erhalten bei dieser interessanten Fotoausstellung einen Einblick in die besonderen Techniken der Makrofotografie sowie in die spannende Athmosphäre des Mikrokosmos. Eines, der letzten, bis in unsere Tage verborgenen und geheimnisvollen Lebensraumes dieser Welt...!"