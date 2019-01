Buchlesung von Andree Ziegenmeyer im Eiscafe Bernauer Peine

Peine : Eiscafe Bernauer |

Am Sonntag den 3. Februar um18:00 Uhr, stellt der Autor Andree Ziegenmayer, sein neustes Werk vor. Zwar ist die offizielle Premiere erst am 17. Aber es gibt bereits am 3. Einen Vorgeschmack auf dieses Buch in der Eisdiele Bernauer. Wie mir die Betreiberin der Eisdiele Frau Jablanovszky sagte, wie auch Hermann die Geschichtenmaschine für viel rauch sorgen. Das ganz läuft nach dem Motto „Kunst auf Eis“, da es ja schliesslich in einer Eisdiele statt findet. Der Titel des Buches ist „DER AUF DER KUH SURFT“ und könnte dabei auf Motto gelten, da es in der Eisdiele ein rote Sofa gibt, das als Surf Board herhalten könnte.

Ich bin jedenfalls sehr gespannt auf diese Veranstaltung.