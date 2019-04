Anzeige

Witz „Die hässliche Ziege“.

Ein älteres Ehepaar lebt auf dem Lande. Die Frau legt sich wie stets früh am Abend schlafen und nickt gerade ein, als plötzlich das Licht angeht und ihr Ehemann mit einer Ziege auf dem Arm in der Tür steht. Schlaftrunken fragt sie: „Gerd, was soll das denn jetzt bedeuten?“ Bebend vor Erregung brüllt er: „Jawohl, nun muss es endlich einmal raus, denn das ist die hässliche Ziege, mit der ich dich jahrelang schon betrüge!“ Sie ringt um Fassung und sagt: „Um Himmels Willen Gerd; das ist ja ekelhaft!“ „Genau“, brüllt er, streichelt liebevoll die Ziege und sagt leise: „Aber wer redet hier eigentlich mit Dir!“

