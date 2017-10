Yoga Kurs Peine sanft MIni Kurs Mobilisation Entspannung

Peine : physiocare |

Was erwartet Sie in diesem Kurs, was ist Yoga?



Yoga ist ein traditionelles Übungssystem aus Indien, bei der Körper, Geist und Seele in Einklang gebracht werden. Der Schwerpunkt bei diesen Übungen liegt bei Hatha-Yoga, in Verbindung mit Atem- und Entspannungsübungen.

Die körperlichen Übungen sorgen für mehr Beweglichkeit, Mobilisation und Gelassenheit. Achtsamkeitsübungen in diesem Kurs helfen innere Ruhe zu finden und bei „sich“ zu sein.



Ich unterrichte in Kleingruppen von 5-7 Personen.

Der aktuelle Kurs ab 30.10.. ist ein Anfänger-Kurs, und für Teilnehmer mit wenig Kenntnissen.

Als Wiederholer nach langer Pause ist es für Sie ebenfalls geeignet.



Bei schwerwiegenden Erkrankungen bitte ich Sie, sich von Ihrem Arzt beraten zu lassen.



Wann: ab 30.10.17 und ab 10.11.

5x 60 Minuten

Kosten 43,-

Zeit: 18:30-19:30 Uhr

Bitte eine Decke und kleines Kissen mitbringen.



Impressum



0162-7838347



www.lachyoga-peine.de