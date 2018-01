Kunsthandwerkermarkt in Hämelerwald

Der Förderverein der Grundschule Hämelerwald bietet dieses Jahr wieder den beliebten Kunsthandwerkermarkt in der Grundschule Hämelerwald an.

Es wird wieder wie in den vergangenen Jahren eine Tombola geben, die von den ortsansässigen Firmen und Geschäftsleuten gesponsert wird.

Für das leibliche Wohl wird auch gesorgt. Es gibt selbstgebackenen Kuchen, Salate und Würstchen. Kalte und warme Getränke werden ebenso angeboten.



Der Erlös wird den Schülerinnen und Schülern der Grundschule Hämelerwald zu Gute kommen.



Wir freuen uns über viele Besucher.

Euer Förderverein der Grundschule Hämelerwald