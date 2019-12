Weihnachtsrandori bei den Judokas des TSV Pattensen

Es sammelten sich 22 Judokinder in eingeteilten Gruppen auf der Matte um ihren Familien ihr Können im Judo zu zeigen.Nach der Begrüßungsansprache der Spartenleiterin Elke Kohlgarth, haben sich die Judokas ebenso wie die Eltern für die bevorstehenden Kämpfe aufgewärmt. Denn auch die Eltern werden jedes Jahr auf die Matte gebeten um diesen Sport einmal mit ihren kindern auszuprobieren. Danach wurden tolle Kämpfe der Judokinder bestaunt.Am Schluss nahmen die Judokas ihre verdienten Medaillen und Urkunden entgegen.Dann wurden in diesem Jahr auch noch Technikerpokale, für herausragende Leistungen, verliehen. Patrick Pischel, Sebastian Blank und Kim Wolff wurden für das erreichen des blauen Gürtels geehrt. Ebenso bekam Ida Ludwig für tolle Leistungen den Technikerpokal.Unter andrem wurden auch die drei Judokas die in diesem Jahr 2019 fleißig und erfolgreich auf Wettkämpfen unterwegs waren. Marvin und Nolan Seifert, sowie Sebastian Blank erhielten hierfür als Auszeichnung eine Medaille mit Urkunde.Last but not least wurde auch in diesem Jahr der Heinz-Walter-Wanderpokal verliehen. Dieser ging an Rick Wolff. Er hat ihn sich für das erreichen des braunen Gürtels verdient.Die Judokas ließen den Nachmittag mit einem netten Beisammensein und Leckereien entspannt ausklingen.Es geht wieder ein großer Dank an alle Eltern, die die Judokas mit tollen Salaten und Kuchenspenden versorgt haben. Und an alle die mitgeholfen haben den Nachmittag so schön zu gestalten.Die Judosparte des TSV Pattensen wünscht allen Lesern eine schöne Weihnachtszeit und einen guten Rutsch ins neue Jahr.