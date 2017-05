TTC Onyx Schulenburg erreicht Finale des Regionspokals

Jugend des TTC Onyx Schulenburg siegt 6:3 in HänigsenAm heutigen Donnerstag, den 04.05.2017 hat unsere Jugend den Einzug in das Regions- Pokalfinale klargemacht.Die Mannschaft siegte letztlich verdient mit 6:3 beim TSV Friesen Hänigsen II. Ausschlaggebend für diese tolle Leistung waren die Eingangsdoppel. Beide Partien wurden erfolgreich bestritten. Die Gastgeber aus Hänigsen hatten in Lucas Wagner ihren überragenden Spieler im oberen Paarkreuz, während die Onyx-Truppe im hinteren Mannschaftsteil auftrumpfte. Zum siegreichen Team gehören Niklas Freitag, Fynn Wagner, Fynn Schorsch und Ole Fuhrmann.Erstmals steht eine Mannschaft des TTC Onyx Schulenburg im Pokalfinale des Regionspokals. Im Endspiel in Berenbostel (Sonntag, 28.05.2017 - 09.00 Uhr) wird entweder die Mannschaft vom TTC Rot-Weiß Uetze II oder das Team von VfL Eintracht Hannover III der Gegner sein.