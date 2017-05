"TTC Onyx feiert Double" - Regionspokalsieg in Berenbostel!

Der Tischtennisnachwuchs des TTC Onyx Schulenburg ist "Doublesieger".Am heutigen Sonntag hat unsere Jugendmannschaft nach der bereits errungenen Meisterschaft in der Jugend-Aufbauklasse auch den Regionspokaltitel nach Schulenburg geholt. Im Finale in Berenbostel siegte unser Team klar mit 6:2 gegen den VFL Eintracht Hannover III.Unterstützt von zahlreichen Fans uns Angehörigen der Kids geriet der Sieg nie ernsthaft in Gefahr. Bereits nach den Doppeln lag der TTC Onyx mit 2:0 in Front. Niklas Freitag erhöhte auf 3:0, ehe der VFL Eintracht verkürzen konnte. Fynn Wagner und Fynn Schorsch erhöhten auf 5:1.Doch auch Niklas musste sich, wie schon vorher Ole Fuhrmann der starken Nr. 1 der Hannoveraner knapp geschlagen geben. Ole Fuhrmann blieb es auch vorbehalten, den 6:2 Siegpunkt für die Schulenburger zu erzielen.Danach kannte die Freude keine Grenzen und die Jungs nahmen von den Verantwortlichen des TK Berenbostel den Siegerpokal in Empfang. Glückwunsch.