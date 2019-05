Trampoliner des TSV Pattensen beim nationalen Leine Pokal vertreten

Ein Wettkampf voller Spaß und aufregender Übungen von Vereinen aus ganz Deutschland, ein Spektakel, dass sich auch der TSV Pattensen nicht entgehen ließ!Der TSV Pattensen war dieses Jahr bereits zum 3. Mal vertreten und konnte sogar mit einer Teilnehmerin mehr starten, als im Jahr zuvor, sodass sich insgesamt vier Turnerinnen in drei verschiedenen Altersklassen messen konnten.Für Lenja Düe war es bereits die 3.Teilnahme beim Leine Pokal und auch dieses Jahr konnte sie sich einen soliden 20ten Platz in ihrer Altersklasse erkämpfen und dabei 14 Mitstreiterinnen hinter sich lassen. Dabei entgeht ihr trotz Punktgleichheit nur ganz knapp der 19te Platz in ihrer Altersklasse.In der Wettkampfklasse 17, Schülerinnen 1998-2002, traten sowohl Hannah Bothe, als auch Alina Roick für den TSV Pattensen an. Für Beide war es die zweite Teilnahme am Leine Pokal.Während Hannah sich in der Altersklasse bei sehr starker Konkurrenz den 11.Platz erturnen konnte, zog Alina als Sechstplatzierte ins Finale ein. Mit einer souverän geturnten Finalübung konnte sie den 5. Platz mit nach Hause nehmen. Dabei hatte Alina nur 0,2 Punkten Rückstand auf den vierten Platz sowie 0,8 Punkten Rückstand auf Rang drei.Ein Erfolg, der zeigt, dass sich das engagierte Training und eine gute Konzentration durchaus lohnen!Auch Küken Rena Baumgarten war dieses Jahr zum ersten Mal beim Leine Pokal mit dabei und konnte sich in ihrer Wettkampfklasse mit insgesamt 21 Starterinnen gleich einen tollen 14. Platz holen und das, obwohl sie erst vor kurzem die zur Teilnahme notwendige Pflicht erlernt hat.Mit einem umso größeren, verdienten Lächeln nahm sie ihre Urkunde dann nach vollendetem Wettkampf entgegen.Neben den vier Aktiven waren am langem Wettkampftag von 7:30 Uhr bis 22:00 Uhr auch Trainerin Annika Folta und Helfer Leon Liebtrau dabei, um für ein ordentliches Aufwärmprogramm und Unterstützung am Gerät zu sorgen, sowie Jordana Plagge, welche als Kampfrichterin mit dabei war.Doch an Ausruhen ist nach dem anstrengendem Tag nicht zu denken, denn bereits nächstes Wochenende am Sonntag den 12. Mai finden die Kreismannschaftsmeisterschaften in den Heimathallen des TSV Pattensen statt. Vom TSV Pattensen starten 16 Aktive im Alter von 7-18 Jahren in vier Mannschaften. Der Beginn der Wettkämpfe erfolgt ab 11:30 Uhr, wobei neben den interessanten Übungen auch noch Salate, Kuchen und vieles mehr geboten werden. Wenn Sie Freude an Sport und guter Laune haben, freuen wir uns gerne Sie nächsten Sonntag vielleicht auch bei den Wettkämpfen begrüßen zu können, um in die Welt des Trampolinturnens einzutauchen!