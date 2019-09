Judo Bezirkseinzelmeisterschaft in Misburg

Marvin und Nolan Seifert stellten sich den hohen Anforderungen einer Meisterschaft.Nolan kämpfte in einem Pool der aus fünf Kämpfern bestand. Er konnte einen Kampf für sich entscheiden und belegte den 4. Platz.Marvin Seifert kämpfte ebenfalls in einem Pool der sich aus fünf Mitstreitern ergab.Er konnte sich in seinen Kämpfen soweit durchsetzen, dass er den 3. Platz belegte. Marvin durfte die Bronzemedaille mit nach Hause nehmen.So ging wieder ein aufregender Wettkampftag mit spannenden Kämpfen erfolgreich für die Pattenser Judokas zu Ende.