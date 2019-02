Jahreshauptversammlung des KKSV „Ernst August“ Schulenburg-Calenberg

Diana Thiel für schießsportliche Leistungen geehrt

Während der Jahreshauptversammlung des K.K.S.V. "Ernst August" Schulenburg-Calenberg wurde Diana Thiel für ihre schießsportlichen Leistungen u.a. in der I. Luftgewehr Freihandmannschaft (Landesliga-Süd, dritthöchste Schießsportliga Deutschlands) ausgezeichnet. Melanie Morbach, Elvira Conrad und Willi Hannemann wurden für ihre 25jährige Mitgliedschaft im Deutschen Schützenbund geehrt.Der 1. Vorsitzende Horst Wedekind dankte in seinem Jahresbericht besonders den Helfern während der vielen Arbeitsdienste im und um das Schützenhaus. Außerdem erwähnte Wedekind, dass mehr als siebentausend Kilometer, glücklicher Weise unfallfrei von den Sportschützen des KKSV zu Wettkampfstätten zurückgelegt wurden. Das 90jährige Bestehen wurde im Rahmen des örtlichen Pokal- und Bürgerkönigschießens sowie der öffentlichen Silvesterfeier im Schützenhaus begangen.Schießsportleiter Andreas Vogel sowie der 2. Vorsitzende Sven Schmidt berichteten über die schießsportlichen Erfolge der Schützen des KKSV im Junioren- und Seniorenbereich.Der KKSV strebt mittelfristig eine Modernisierung des Kleinkaliberstandes bzw. der 50m-Bahnen an, die Versammlung entschied dieses Ziel weiterhin zu verfolgen. Um Fördermittel zu beantragen ist diese Entscheidung schon jetzt notwendig geworden bevor Umbau- und Installationsarbeiten für die neue Anlage (vsl. 2020) beginnen.Einer weiterhin gedeihlichen Zukunft blickt der KKSV Schulenburg, bei einer gesunden Altersstruktur unter den insgesamt 120 Mitgliedern entgegen. Ortsbürgermeisterin und Vereinsmitglied Svenja Blume dankte den Mitgliedern für die vielen sportlichen Erfolge die auf Bundes-, Landes- und Kreisebene errungen wurden und somit den Ort Schulenburg/Leine weit über Landesgrenzen hinaus repräsentieren. Außerdem Dankte Blume für die vom KKSV organisierten Veranstaltungen, die das Leben in Schulenburg bereichern.-K.K.S.V. "Ernst August" Schulenburg-Calenberg-