Die Judokas treiben es wieder bunt

Am 21.06.2019 fand der große Prüfungstag der Judosparte des TSV Pattensen statt.Alle Kinder liefen aufgeregt durch die Turnhalle um sich für das bevorstehende Ereignis aufzuwärmen.Die Prüfer teilten sich dann in drei Gruppen ein, damit sie alle Prüflinge in nicht all zu langer Zeit bewältigen konnten. Jetzt ging es richtig los und sämtliche Techniken von den Gürtelfarben weiß-gelb bis orange wurden abgefragt und vorgezeigt.Den weiß-gelben Gürtel (8.Kyu) bestand erfolgreich Rami Mourtaja.Den gelben Gürtel (7.Kyu) bekamen Karim Mourtaja, Till Hagemann, Kilian Hoppe, Phoebe Niemann, Lillyana Schließer und Mindaugas Ladas.Den gelb-orangenen Gürtel (6.Kyu) bekamen Sean Budrys, Marvin Seifert, Nolan Seifert und Simon Fasold.Und der orange Gürtel (5.Kyu) ging an Luca Hagemann, Tim Pischel und Florian Klar.Das Trainerteam gratuliert ganz herzlich und wünscht weiterhin viel Spaß und Erfolg beim erlangen der nächsten Gürtelfarben.