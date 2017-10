4X Edelmetall bei Kids-Cup in Mellendorf !!

Am Samstag den 21.10.2017, in der Altersklasse U11, gingen Marvin und Nolan Seifert sowie Paul Hartmann zum ersten Mal bei einem Judowettkampf an den Start.Florian Klar war auch wieder mit dabei, er konnte schon einmal Erfahrungen sammeln. Hier trat er zum zweiten Mal an. In stark besetzten Pools konnten sie, im Beisein des begeisterten Trainers und der Betreuer, viele Punkte holen.Nach respektablen Leistungen innerhalb der einzelnen Kämpfe, belegten Nolan Seifert und Florian Klar jeweils den 2.Platz. Sie durften sich die Silbermedaille umhängen.Marvin Seifert und Paul Hartmann steigerten sich von Kampf zu Kampf zusehends. Die Beiden erreichten den 3.Platz und holten sich die Bronzemedaille ab.Bei diesem erfolgreichen Wettkampfdebüt konnten sie schon mit kämpferisch starken Leistungen überzeugen. Sie überraschten hier teilweise mit sauber ausgeführten Techniken !Herzlichen Glückwunsch, weiter so !!!