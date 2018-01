Konzentration: Infoabend für Eltern und Pädagogen

Nicht mehr lange, dann gibt es wieder Zeugnisse. Eine gute Konzentration ist die Grundlage, um in der Schule dem Unterricht folgen zu können. Das Marburger Konzentrationstraining mit Claudia Völkening legt besonderen Wert auf die Steigerung des Selbstwertgefühls und der Wahrnehmung der eigenen Kompetenzen - eine wichtige Basis für Konzentration und eine gute Persönlichkeitsentwicklung.Am Mittwoch 17.01.18 um 19:30 Uhr wird in der Logopädischen Praxis von Anja Parzies, Marktstraße 5 in Pattensen das erfolgreiche Konzept kostenfrei und unverbindlich vorgestellt.Kinder und Jugendliche, Träumexperten und Chaoskinder profitieren von dem Training sowie die Eltern erhalten wichtige Impulse beim begleitenden Elternabend.