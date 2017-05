Konzentration: Infoabend für Eltern und Pädagogen

Das Marburger Konzentrationstraining hat in der Logopädischen Praxis von Anja Parzies in Pattensen einen festen Platz gefunden. Am 07.06.2017 um 19 Uhr bietet die zertifizierte Trainerin Claudia Völkening erneut einen kostenfreien Infoabend für Eltern und Pädagogen.

nach den Sommerferien die neuen Kurse starten

Es werden allgemeine Informationen zum Thema Konzentration und deren Zusammenhänge erklärt, sowie der Lösungsansatz vom Marburger Konzentrationstraining.Im letzten dreiviertel Jahr haben fünf Kurse stattgefunden, in dem Vorschüler, Grundschüler und Jugendliche Konzentration trainiert haben. Die Eltern konnten in den begleitenden Elternabenden erfahren, wie es anderen Eltern geht und wichtige Impulse mitnehmen.Aufgrund der guten Nachfrage werden. Anmeldungen werden ab sofort angenommen.Anmeldung und Informationen bei der Trainerin Claudia Völkening: info@claudia-voelkening oder in der Praxis Parzies info@logopaedie-pattensen.de