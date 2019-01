Anzeige

keine bilder mehr im urlaub.

Was mache ich nur mit meinen teuren Kamera und Ausrüstung?. im letzten Urlaub habe ich sie nur einmal noch mitgenommen.

Der Grund ,Gesamtgewicht ca 2-3 kg plus Stativ

Ohne Stativ verwackelte Aufnahmen.

bei einer Rückschau am Abend, Accu leer.



Meine Frau hat ein Handy. Toll

Gewicht ca 100 Gramm

keine verwackelten Bilder auch ohne Stativ

am Abend ein oder zwei Knopfdrücke, und die Diaschau ist komplett, mit Musik.

Zu Hause am PC angeschlossen, perfekt.

Alle Bilder gelungen, von der kleinen Blume bis zur Landschaft Aufnahme.

Und telefonieren kann man damit auch.



Habe ich mit meiner Kamera vergeblich versucht.

Meine Frau will ihre Bilder nicht im Internet haben. Schade

Gefällt mir