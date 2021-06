SPD–Pattensen in Bewegung „Radeln mit Ramona“

„Als Partei mit starken Argumenten für den täglichen Klimaschutz, unterstützen wir diese Aktion sehr gerne. Deswegen nimmt die SPD-Pattensen auch in diesem Jahr wieder am „Stadtradeln“ teil. Gemeinsam mit unserer Bürgermeisterkandidatin Ramona Schumann haben wir die Gruppe „SPD-Pattensen in Bewegung“ gegründet.“ Erläutert der Fraktionsvorsitzende und Kandidat für den Stadtrat Andreas Ohlendorf.„Auch in diesem Jahr haben wir wieder die Chance den Preis für die Fahrradaktivste Kommune in der Region Hannover zu gewinnen und damit gleichzeitig etwas Gutes fürs Klima zu tun.“ so Schumann zuversichtlich. Die SPD-Pattensen freut sich möglichst viele Mitradelnde gewinnen zu können, die gemeinsam mit ihr für die SPD und Pattensen an den Start gehen.„Die Teilnahme ist ganz einfach. Melden Sie sich auf der Seite www.stadtradeln.de an, dort können Sie unserer Gruppe beitreten und los geht’s. Ihre geradelten Kilometer tragen Sie dann einfach ein oder nutzen die App fürs Smartphone. Ob es der Weg zur Arbeit, der Einkauf oder ein Ausflug mit der Familie ist, jeder Kilometer zählt!“ sagt Lars Stürwohld, Abteilungsvorsitzender der SPD-Pattensen Mitte und Kandidat für den Ortsrat sowie den Stadtrat Pattensens abschließend.SPD Ortsverein Pattensen