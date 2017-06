Zahlreiche kleine "Hubschrauber" am Wegesrand

Pattensen : Marienberg Schulenburg/Leine |

Gestern war nicht gerade ideales Flugwetter für Libellen, es war ziemlich windig und die Sonne ließ sich auch nur selten blicken. Als wir unterhalb des Marienberges an einer windgeschützten Stelle vorbeikamen, traute ich meinen Augen nicht, auf den Blüten des Ackersenfs und den Brennesseln am Wegesrand tummelten sich unzählige Libellen, so viele auf einmal hatte ich auch noch nie gesehen.

Da ich mich bei der Auswahl der Bilder einfach nicht entscheiden konnte, sind es ein paar mehr geworden!