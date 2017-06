Rothühner, Dragonera-Eidechsen und andere Schönheiten ......

...... gesehen im Mai auf Mallorca!





















Immer dem Futter hinterher - ein Fischkutter kommt in den Hafen von Port Andratx, da gibt es viel zu holen:







Die Natur in Spanien ist immer wieder für eine Überraschung gut, so sind mir erstmals Rothühner vor die Kamera gekommen und auch von den Dragonera-Eidechsen hatte ich noch nie gehört. Die Eidechsen gibt es in großer Zahl auf einer kleinen Insel, die nur mit einem Schiff zu erreichen ist und auf der es außer Natur nichts gibt: http://www.mallorca-majorca.de/isla-dragonera.php