Nichts leichter als das, oder ......

....... so kommt ein Stieglitz an kleine Sämereien!

Kürzlich konnte ich in einem Vorgarten beobachten, wie sich ein Stieglitz die kleinen Samenkörnchen aus abgeblühten Wildblumen holte. Es sah richtig lustig aus, er hatte immer wieder einen "weißen Bart", da er die Blüten regelrecht "gerupft" hat, um besser an die Körnchen zu kommen. Mein erster Gedanke war natürlich, dass er Nistmaterial sammelt, dem war aber nicht so.