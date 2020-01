Können Biber zaubern? Physik für Anfänger

Pattensen : Fuchsbach | .

Unsere Biber am Fuchsbach setzen scheinbar die Schwerkraft Gesetze außer Kraft.

Am Fuchsbach kann man ihn sehen.

Der Biberdamm am Fuchsbach zwischen Koldingen und Reden ist zu einem Publikumsmagnet geworden.Der Damm hat ja den Bibersee erzeugt und sorgt immer für fantastische Sonnenuntergänge. Von den Koldinger Teichen sind mitlerweile viele Tiere zum Bibersee migriert.Als Anlieger mache ich bei meinen 10Tausend Schritten am Tag natürlich auch dort meine Runde. Physikalische Gesetze habe ich zwar studiert, aber so was hat mir mein Professor nie gezeigt.

Seht selbst.