Dem "Übeltäter" auf der Spur

Die Blätter meiner Lilien im Garten zeigten mal wieder verräterische Spuren und sind durchlöchert wie ein Schweizer Käse. Ich wusste es, hier waren wieder die unbeliebten Lilienhähnchen am Werk, denen ich umgehend das Handwerk legen musste. So einfach ist das aber nicht, sobald das Blatt berührt wird, lassen sie sich einfach auf dem Rücken fallen, und da die Unterseite schwarz ist, sind sie auf der Erde kaum zu erkennen. Also habe ich ein weißes Küchenpapier genommen, es unter das Lilienblatt gehalten, ein bisschen geschüttelt und schon habe ich die kleinen roten Schädlinge erwischt.