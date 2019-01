SPD boßelt am 17. Februar 2019

Pattensen : Schwimmbad Pattensen |

Strahlend blauer Himmel und knackige Kälte – wie das das perfekte Boßelwetter aussieht, hat dieser Winter schon ein paar Mal gezeigt. Daumen drücken, dass es am Sonntag, den 17. Februar auch so wird. Dann startet um 10:30 Uhr die diesjährige Boßeltour der SPD Pattensen. Treffpunkt ist am Pattenser Hallenbad. Geboßelt wird eine Runde in der Feldmark, unterbrochen von einem Zwischenstopp mit einem Heißgetränk. Zum Abschluss gibt es Grünkohl mit Bregenwurst und allen Schikanen im TSV-Clubheim.



Um das Essen planen zu können, wird um Anmeldung bis zum 10. Februar bei Gerhard Dettmer unter (05101) 13482 oder Renate Ohlendorf unter renate.ohlendorf@htp-tel.de gebeten. Startgeld wird nicht erhoben, es entstehen nur die Kosten für das Essen und die Getränke im Clubheim.



Die SPD freut sich auf viele Mitboßler – die übrigens nicht Mitglied der SPD sein müssen. Spaß an einem geselligen Spaziergang an der frischen Luft und Hunger auf Grünkohl reichen aus.



SPD-Abteilung Pattensen