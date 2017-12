Schlosskonzerte 2018!

Noch kein Weihnachtsgeschenk? Noch keine Idee, was man 2018 unternehmen kann? Wie wäre es mit dem Besuch eines Konzertes in der Kirche im Schloss Marienburg. Karten zum Preis von 10,00 € sind ab sofort unter quindel@web de zu erwerben.Die Daten: 29.04.2018; 03.06.2018 und 17.06.2018.Am 03.06.2018 spielt z.B. Hannover Brass; weitere Acts in Kürze.Seit dem Jahr 2000, dem hannoverschen Expo-Jahr, widmet sich das Ensemble „Hannover Brass“ der Bearbeitung und Interpretation unterschiedlichster Musik aus allen Epochen. Hannover Brass besteht aus Blechblasinstrumenten von Piccolotrompete bis Tuba: vier Trompeten/Flügelhörnern, zwei Hörnern, vier Posaunen / Euphonien, einer Tuba und Schlagzeug.Das Markenzeichen: Gepflegte Blechbläsermusik mit Kraft und Gefühl und einem satten symphonischen Sound.Thomas Eickhoff leitet das Ensemble seit 2005 und moderiert kenntnisreich und humorvoll die Auftritte.Die breit gefächerte Besetzung ermöglicht farbenreiche Instrumentationen und somit auch anspruchsvolle Bearbeitungen von Musik, die ursprünglich nicht für Blechblasinstrumente komponiert wurde. Das ist nur möglich, weil Ensemblemitglieder viele Stücke speziell für Hannover Brass arrangiert und dem Ensemble so „auf den Leib zugeschnitten“ haben.Das musikalische Repertoire spannt einen Bogen durch die gesamte Musikgeschichte: von barocker Musik (J.B. Lully, J.S. Bach) über die Romantik (Opernmusik von Guisppe Verdi, Liedbearbeitungen von Felix Mendelssohn Bartholdy) bis hin zu Swing im Big-Band-Stil ( Benny Goodman „Sing, Sing Sing“) und gängiger moderner Blechbläserliteratur.