Rettungsring - Frühlingserwachen - Flohmarkt im Pattenser Bad

Frühlingserwachen

Flohmarkt für den Erhalt des Pattenser Bades

Es ist wieder so weit. Am 27. und 28. April veranstaltet der Rettungsring e.V. von 10 – 16 Uhr bereits zum 16. Mal einen großen Flohmarkt im Pattenser Bad.Kinder, Eltern und Großeltern räumen Zuhause die Garage und den Keller auf, sortieren aus und stiften ihre ausrangierten Gegenstände für einen guten Zweck.Da gibt es manches Schnäppchen zu ergattern! Verkauft werden Bücher, Porzellan, Gläser, E-Geräte, Kleinmöbel, Sportgeräte, Spielzeug und vieles mehr. Es darf gehandelt und gespendet werden!In die entspannte und fröhliche Atmosphäre kommen jedes Jahr auch gern viele Flohmarkt-Fans von außerhalb.Kaffee und Kuchen gibt es ebenso wie die Möglichkeit, das schöne und großzügig angelegte Pattenser Hallen- und Freibad zum Schwimmen zu nutzen.Die Einnahmen werden für den Erhalt des Pattenser Bades verwendet. Viele ehrenamtliche Helfer und Mitarbeiter des pab prüfen, sortieren und bauen die Stände in den Umkleidekabinen des Freibades auf.Seit 2004 wird das Schwimmbad gemeinnützig von den Bürgern erfolgreich betrieben. Ein wunderbarer Familienausflug, der nur zu empfehlen ist.Am Hallenbad 1 - 30982 Pattensen – Telefon : 05101-84051www.pattenserbad.de/rettungsring