Rettungsring-Flohmarkt im pab - einzigartige Angebote

FRÜHLINGSERWACHEN – FLOHMARKT im Pattenser Bad

21./22. April – 10-16 Uhr

Seit 2004 veranstaltet der Förderverein Rettungsring den Flohmarkt im Pattenser Bad!Gespendete Sachen werden für einen gemeinnützigen Zweck von Ehrenamtlichen geprüft, gereinigt, sortiert und zum Kauf angeboten!Ob Geschirr, Gläser, Bilder, Haushaltsgegenstände, Dekoratives, Bücher, Spiele, Kindersachen, Elektrogeräte … wer suchet, der findet!Im Café im Obergeschoss gibt es zudem wieder leckeren Kuchen, Kaffee und andere Schnackeleien!Wir bedanken uns bei allen, die zum Gelingen dieses Marktes mit ihren Spenden und Ihrem Einsatz beitragen!Der Ertrag wird für den Erhalt des Pattenser Hallen- und Freibades genutzt.Spenden 2017Der Förderverein dankt allen, die aus besonderen Anlässen (Geburtstagen, Jubiläen, …) das pab mit Ihren Spenden unterstützen!Auch allen Einzelspendern sei recht herzlich gedankt, die mit der finanziellen Unterstützung bezeugen, dass der Erhalt des Hallen- und Freibades für die Menschen außerordentlich wichtig ist!Leider gab es auch traurige Anlässe und wir mussten uns von wunderbaren Menschen verabschieden. Neben der Erinnerung bleibt der Dank für ihr Wirken. Den Angehörigen danken wir, dass sie auch in dieser Zeit an das pab gedacht haben.Wir sind froh und dankbar, dass diese Einrichtung den Menschen in guter Weise dienen darf.Vielen Dank für all die Wertschätzung!