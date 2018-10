Gospelkonzert mit Hanjo Gäbler und Siyahamba & freinds

Pattensen : St. Lucas-Kirche Pattensen |

Gospelkonzert mit Hanjo Gäbler und Siyahamba & friends



Der bekannte deutsche Gospelkomponist, Sänger, Pianist und Chorleiter Hanjo Gäbler aus Hamburg ist zum zweiten Mal zu einem 3-tägigen Gospel-Workshop beim Siyahamba Gospelchor in Pattensen zu Gast.



Hanjo Gäbler hat einen ganz persönlichen Stil, der seine Gospelmusik prägt. Europaweit leitet er Workshops für Gospelmusik und Filmmusik, produziert Musicals für Chöre und ist auch in der Jazz- und Soul-Musik tätig.



Gemeinsam mit Freunden und Sängern aus benachbarten Chören üben Siyahamba & friends mit ihm an drei Tagen ein stimmungsvolles Programm ein.



Zum Abschluss gibt es am Sonntag, 21. Oktober 2018 um 15 Uhr ein großes Gospelkonzert in der

St. Lucas Kirche Pattensen. Das Konzert wird aus zwei Teilen bestehen: Im ersten Teil singt der Siyahamba Gospelchor Stücke aus seinem aktuellen Repertoire unter der Leitung von Stefan Baum. Im zweiten Teil werden Siyahamba & friends mit über 80 Sängerinnen und Sängern die neu eingeübten Stücke unter der Leitung von Hanjo Gäbler präsentieren. Der Eintritt ist frei.