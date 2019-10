Pattensen : St. Lucas-Kirche Pattensen |

Gospelkonzert mit Siyahamba



Am Sonntag, 27. Oktober 2019 lädt der Siyahamba-Gospelchor um 17 Uhr zum Gospelkonzert in die St. Lucas Kirche in Pattensen ein.

In diesem Jahreskonzert werden unter der Leitung von Stefan Baum beliebte Stücke aus dem Repertoire gesungen sowie neue Stücke präsentiert, die im Laufe des Jahres einstudiert wurden.

Der Eintritt ist frei!