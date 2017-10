BibelVorleseProjekt "Das Buch in Pattensen"

Pattensen : BibelVorleseProjekt |

Das Neue Testament wird im November 2017 (500 Jahre Reformation und Bibelübersetzung durch Luther) an öffentlichen Plätzen und in Kirchen, Cafes, Restaurants, Schulen, Geschäften, Marktplätzen, Supermärkten, Museen, Wohnzimmern u.v.m in und rund um Pattensen und in den Stadtteilen vorgelesen. Jede Gruppe gestaltet die Lesung individuell und untermalt es künstlerisch, kreativ, musikalisch etc oder liest es eben schlicht vor. Herzliche Einladung!





Jeder Veranstalter hat sich ein Buch des Neuen Testamentes , VorleserInnen, einen Ort und einen Zeitpunkt ausgesucht und ein individuelles Rahmenprogramm zusammengestellt.





Zeitraum 31.10.2017 -12.11.2017





Auf der HOMEPAGE www.dasbuchinpattensen.de unter TERMINE finden sie die einzelnen Veranstaltungen und auf der GoogleDocsliste können sie noch mehr Details einsehen.





Unter KONTAKT finden sie dort auch ein Tagebuch.







ALLGEMEINE INFOS





Die Bibel ist das am meisten gelesene Buch der Welt und gehört zu unserem Kulturgut. 1534 wurde die erste deutsche vollständige Bibel von Luther übersetzt nach dem Motto: "Man muss den Leuten aufs Maul schauen“. Das Neue Testament enthält 27 Bücher in 260 Kapiteln/ 7959 Verse/ 181.253 Wörter und die ges. Vorlesezeit beträgt ca 28 Stunden. Anlässlich des Lutherjahres gibt es auch eine kostenlose App der neuen Lutherübersetzung.



Organisation: Ökumenisches Trägerteam





Kontakt & Infos: bibelvorleseprojekt@dasbuchinpattensen.de