Schon vergessen?

Abstand halten, Schutzmasken tragen, sich an Ausgangs- und Besuchseinschränkungen halten!Puh, wir belastend ist das denn??? ...ist ja nicht mehr zum Aushalten...alles nur Verschwörungsstrategien!Demonstrieren für (Bewegungs)-Freiheit, sich nicht an allgemeine Regeln halten.Virologen und Politiker, ja sogar die Mehrheit der Bevölkerung einfach ignorieren?Einfach nur egoistisch und lebensgefährlich fahrlässig. Schon einmal im Krankenhaus live auf einer Beatmungsstation mit Coronapatienten gewesen?Hand aufs Herz: Fehlt es an Nahrung, Kleidung oder haben wir keine Wohnung? Müssen wir frieren? Warmes Wasser? Was macht der Fernseher oder das schöne Auto? Geht es unseren lieben Mitmenschen gut?Sind wir durch Grenzen eingesperrt (geteiltes Deutschland)?Haben wir Krieg, viele Familienangehörige dadurch verloren?Mutti sagte einst: Wir werden es (nur gemeinsam) schaffen!!Frage: Wie belastbar ist der (deutsche) Mensch wirklich?Schau dir doch bitte das Foto an. Das sind Menschen, die heute mit Corona um ihr Leben kämpfen. Haben die das verdient?Also: Alle mitmachen und nicht jammern im Kampf gegen Corona, es kann jeden treffen.