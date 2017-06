Wanderung rund um Schloss Marienburg

Pattensen : Schloß Marienburg |

Schloss Marienburg ist touristisch wohl der stärkste Trumpf, den das Gebiet südlich von Hannover, speziell Pattensen, zu bieten hat. Deshalb hat sich das ehrenamtliche Wegeteam Pattensen eine Sommerwanderung rund um das Schloss vorgenommen. Am Samstag, 17. 06. ist es soweit (Treffpunkt 10 Uhr auf dem Parkplatz der Marienburg). Adenser und Schulenburger Berg werden umwandert. Attraktionen sind das Schloss selbst, die Landschaft, die großartigen Fernsichten in fast alle Himmelsrichtungen und die Leine mit ihren Auen. Strecke: gut 7 km. Festes Schuhwerk erforderlich.

Kurz vor Ende der Wanderung soll im Schlosshof eine Rast gemacht werden, so dass man an einer Führung oder Turmbesteigung teilnehmen oder sich mit einem Imbiss stärken könnte.

Die Teilnahme ist kostenlos. Anmeldung nicht erforderlich, Auskünfte unter tel. 05101/1603.

An Wochenendtagen besteht eine Busverbindung nach Schloss Marienburg (Linie 310 ab Pattensen ZOB). Im Programm der Region „Grünes Hannover 2017“ ist diese Wanderung auf Seite 27 angekündigt.