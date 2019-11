SPD lässt Drachen steigen – 5. Drachenfest am 10. November

Pattensen : Wiese an der Dammstraße |

Die Blätter fallen von den Bäumen, die Tage werden merklich kürzer - der Herbst da!

Zeit, die Drachen auszupacken und sie in den Himmel zu schicken.

Am Sonntag, den 10. November, ab 14 Uhr lädt die SPD Pattensen (nach der wetterbedingten Absage im letzten Jahr erneut) zum fünften SPD-Drachenfest ein. Treffpunkt ist an der Dammstraße, in Höhe der Brücke über die Schille.

Die SPD wünscht sich eine kräftige Brise Wind, damit auf den Wiesen zwischen Schille und Hüpeder Bach möglichst viele Drachen in die Luft steigen können.

Wissen Sie noch, wo ihr Drachen vom letzten Jahr liegt? Dann eingepackt und auf zum Drachenfest. Sie haben gar keinen Drachen? Ganz egal – die ersten 20 Kinder bekommen von der SPD einen Drachen geschenkt. Für Getränke (für die Kinder kostenlos) ist auch gesorgt.

Hinweis: Bei Regen muss das Drachenfest leider ausfallen.



- SPD Abteilung Pattensen -



Lars Stürwohld, Abteilungsvorsitzender